ARM tomou medidas extraordinárias para não faltar água à população da Ponta do Sol

Através de um comunicado de imprensa, a Águas e Resíduos da Madeira (ARM) diz que “as perdas de água nas redes da Ponta do Sol, por falta de investimento da Câmara Municipal, não param de aumentar, levando a que a água das Galeria das Rabaças – principal fonte de água para a Ponta do Sol – já não seja suficiente para abastecer a população da Ponta do Sol”.

Recorde-se que hoje, na edição impressa do DIÁRIO, o nosso matutino dá conta de que Célia Pessegueiro mandou colocar um contador para a ARM pagar água, acusando-a de desviar água para um tanque.

“A ARM, perante a preocupante situação que levaria à falta de água na Ponta do Sol, contactou a Câmara Municipal via telefónica e por carta, com o objectivo de, em conjunto, encontrar soluções alternativas, não tendo obtido qualquer resposta por parte da Presidente da Câmara”, revela.

Diz ainda que “perante a iminência de a população ficar sem água, a ARM, no seu espírito de missão e de serviço público, viu-se obrigada a tomar medidas extraordinárias a favor dos pontassolenses”. Por isso, “tendo em conta a ausência de resposta da Câmara Municipal da Ponta do Sol”, tomou as devidas diligências no sentido de aproveitar as águas perdidas.

“Naturalmente que, assim que a senhora Presidente da Câmara da Ponta do Sol encontrar disponibilidade e abertura para, juntamente com a ARM, prestar um bom serviço aos pontassolenses, a empresa Águas e Resíduos da Madeira não faltará às suas obrigações, como, de resto, é seu apanágio”, concluiu.