ARAE fiscaliza ‘Black Friday’

No âmbito da sua missão, que consiste em fiscalizar e prevenir, a Autoridade Regional das Actividades Económicas (ARAE) desenvolveu, em todo o território da Região Autónoma da Madeira, um Plano Operacional direccionado às vendas com redução de preço, mais conhecido nesta época do ano por “Black Friday” .

Acção esta que teve como objectivo garantir “o cumprimento da legislação reguladora do exercício das actividades económicas nos sectores alimentar e não alimentar” e assim “proteger os consumidores de eventuais más práticas que pudessem vir a ser desenvolvidas nos estabelecimentos da Região Autónoma da Madeira”.

Nestas fiscalizações os inspectores da ARAE visitaram 102 estabelecimentos (entre grandes superfícies comerciais e lojas comerciais no centro da Cidade do Funchal) e não detectaram infracções de natureza contraordenacional.

“Foi com grande agrado e satisfação que se pôde constatar o exemplar funcionamento dos agentes económicos no respeitante a este período promocional”, refere o Inspector Regional, Luís Miguel Rosa numa nota dirigida à imprensa.