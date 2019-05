‘Ar quente’ invadiu a Madeira durante a madrugada

Santa Cruz (Aeroporto da Madeira) voltou a registar na última madrugada um ‘pico de calor’ com a temperatura do ar a subir até aos 25,6ºC em plena madrugada. É a segunda vez que tal ocorre este mês, depois de na madrugada do dia 13 de Maio a temperatura ter atingido os 24,2ºC.

O Delegado Regional do IPMA na Madeira explica que “em regra, dentro da mesma massa de ar, a temperatura máxima do ar ocorre pouco depois do meio-dia-solar ou seja, pouco depois da superfície terrestre receber a maior quantidade de energia solar”, o que acontece Às primeiras horas da tarde. No entanto, acrescenta Victor Prior, “em situações de invasão de massa de ar quente (com caraterísticas termodinâmicas diferentes da massa de ar presente), a temperatura máxima diária pode ocorrer a outras horas, mesmo durante a noite”, como foi o caso da madrugada de hoje em Santa Catarina/Aeroporto, em que foi registado o valor de 25,6ºC às 6 da manhã, hora aproximada a que em regra é registada a temperatura mínima do ar. A temperatura mínima em Santa Cruz foi 19,3ºC, registada à 04:20 h. Com a entrada de ar quente logo a seguir, foi registada a temperatura máxima.

Além de Santa Cruz, a invasão de ar mais quente durante a noite também aqueceu a madrugada noutras localidades, sobretudo em cotas intermédias, caso do Monte (24,3ºC às 01h10) e dos Prazeres (23,7ºC às 03h10).

O meteorologista conclui que “outros efeitos locais, tais como movimentos subsidentes do ar e efeito de Föhn, poderão ter contribuído para o aumento da temperatura do ar”.

Funchal já registou 34,2ºC em Maio

“Esta situação de tempo quente, em Maio, nem sempre ocorre todos os anos, mas não é uma situação nova, sendo de referir que desde 1949, no Observatório Meteorológico do Funchal, a temperatura máxima superior a 25 ºC foi registada 23 vezes, superior a 27 ºC 14 vezes e superior a 30 ºC 4 vezes, sendo que os maiores valores foram registados em 1968 (33,0 ºC) e em 2003 (34,2 ºC)”, esclarece Victor Prior.

Este mês a temperatura máxima mais alta foi 27,4ºC, registada ontem e no passado dia 13, na Quinta Grande e no Funchal/Lido, respectivamente. Como para hoje a previsão aponta para uma temperatura máxima na ordem dos 26ºC, é praticamente dado adquirido que não será desta que será batido o recorde do maior valor registado no Funchal, nos meses de Maio, desde 1949.