Aprovados mais 13 projectos de apoio ao desemprego no valor de 227 mil euros

Ginásios, agricultura, restauração e Comércio e Serviços em geral. Estes são alguns sectores dos 13 novos contratos de concessão de incentivos aprovados pelo Governo Regional, esta terça-feira, no âmbito do Programa de Estímulo ao Empreendedorismo de Desempregados (PEED), no valor de 227 mil euros. Estas 13 novas empresas abrem mais 21 postos de trabalhos na Região. “Há algumas empresas que têm dois ou três cargos. O nosso apoio pode ir até quatro trabalhadores por empresa”, explicou a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, presente à cerimónia de assinatura, esta manhã.

No total, ao longo de 2018, o Instituto de Emprego, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, já lançou 69 novos projectos (incluindo os 13 assinados esta manhã), para 123 postos de trabalho, no valor global de cerca de um milhão e trezentos euros.

Os contratos decorrem de pedidos de financiamento para ideias de negócio apresentados por desempregados inscritos no Instituto de Emprego da Madeira. Esta manhã, houve ainda um balanço, e respectiva evolução, dos 56 projectos aprovados previamente, ao longo deste ano.

Rita Andrade explicou que o PEED faz parte das 14 medidas geridas pelo Instituto de Emprego de apoio ao desemprego. A governante esclareceu que este programa é dirigido a todos os desempregados involuntários: “Podem estar a receber subsídio de desemprego. No caso de ainda estarem a receber a prestação de desemprego, esse valor pode acumular - ser solicitado de imediato à Segurança Social e acumular no âmbito do apoio que o Instituto do Emprego está a dar. Pode ser recebido de uma vez, por grosso, e ser aplicado num investimento na sua área de actividade”.

O PEED não impõe limites ao sector de actividade nem à idade do desempregado, mas os projectos bem alicerçados e inovadores ganham, naturalmente, vantagem: “É aberto a todos, não há imposição de idade ou de sector. A análise que é feita é a viabilidade do projecto. Que nos apresentem um plano de negócios com sustentabilidade. Claro que factores como inovação, estudos de mercado relativamente à actividade que a iniciar face à localização e concorrência, são factores que são tidos em consideração para análise e avaliação do projecto”, acrescentou a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais.

“Neste programa predominam os projectos de serviço em primeiro lugar, [um sector] muito diversificado. Classificados como tal estão cerca de 50% destes projectos”, revelou a secretária regional. Logo depois, cerca de 20% dos projectos apoiados são da área da restauração.