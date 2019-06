Aprovada resolução do PSD para que TAP preste assistência adequada aos passageiros

A Assembleia da República aprovou hoje uma recomendação, defendida pelo PSD/Madeira, através do deputado Paulo Neves, que recomenda ao governo da República que adopte medidas para obrigar a TAP a dar “uma assistência adequada” aos passageiros, residente es turistas, que viajam para ou da Madeira em especial quando são vítimas de atrasos ou cancelamento de voos.

O PSD que relembra os milhares de madeirense que têm vindo a ser afectados pelos sucessivos cancelamentos de voos da companhia aérea portuguesa e o voto de protesto do Governo Regional da Madeira junto do conselho de administração da TAP.

De acordo com esta resolução, “a TAP devia ser a primeira a reconhecer a importância das ligações aéreas para as regiões, tendo em conta os graves constrangimentos que estes cancelamentos causam aos seus habitantes, à economia regional muito dependente do turismo, assegurando a necessária estabilidade nas ligações aéreas”.