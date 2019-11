Aprovada audição ao vice-presidente do Governo Regional, ENM e Autoridade da Mobilidade e dos Transportes sobre o ‘ferry’

A Comissão Especializada de Economia, Finanças e Turismo aprovou, por unanimidade, um requerimento do PSD para audição parlamentar para prestação de esclarecimentos sobre o funcionamento da linha marítima Madeira - Portugal Continental. O PSD pretende ouvir o vice-presidente do Governo Regional, a Empresa de Navegação Madeirense e a Autoridade para a Mobilidade e Transportes. A comissão também aprovou um requerimento semelhante, do JPP, para audição do vice-presidente e da AMT.

Foram rejeitados, com votos contra de PSD e CDS, requerimentos, do PS e do JPP, para audição do presidente do Governo Regional sobre o ferry. O PSD argumentou que Miguel Albuquerque estará no parlamento, a 10 de Dezembro, para o debate mensal e poderá ser questionado sobre esse assunto.