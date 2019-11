Anastácio abandona sacerdócio

Anastácio Alves pediu para deixar de ser padre. A notícia que faz manchete na edição desta quarta-feira do DIÁRIO dá conta que o antigo pároco da Nazaré, investigado por alegadas práticas sexuais com menores, deixou recentemente uma carta na Diocese a pedir dispensa das suas obrigações sacerdotais.

Ainda na ordem do dia está o ‘Mercadinho de Natal’ na Avenida Arriaga. O que está certo é que as barraquinhas vão continuar na placa central. Agora resta saber quem é que vai geri-las. A CMF diz que toma conta do evento, mas a secretaria regional de Turismo e Cultura reafirma que o organiza no mesmo local.

Na edição de hoje fique a saber que os socialistas apresentam hoje na ALM um projecto de resolução que estabelece a criação de um procedimento de consulta pública para decretos legislativos e regulamentares regionais, resoluções do governo e grandes empreitadas.

Amir Shadmand exerce direito de resposta e no rescaldo de várias estatísticas e dados, saiba que a Região está em segundo nas taxas mais altas de risco de pobreza e que lidera o número de alunos abrangidos pela acção social escolar.

