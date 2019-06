Amigos Fiat Madeira concentram-se na Tabua a 13 de Julho

O segundo encontro deste ano dos Amigos Fiat Madeira está marcado para o dia 13 de Julho, o Centro de Convívio da Tabua, concelho da Ribeira Brava.

De acordo com a organização, a ideia é proporcionar novo convívio ao ar livre para os participantes, aproveitando o bom tempo de Verão.

A concentração inicial para este passeio terá lugar junto ao estacionamento do Hotel Melia Madeira, no Funchal, zona do Lido entre as 9h15 e as 9h45, altura em que será feita uma apresentação a cargo da OZONECARE, um dos parceiros da iniciativa, com quem foi criado um protocolo. Depois da apresentação e demonstração do projecto, será servido um cocktail proporcionado pelo Hotel Meliã aos Amigos Fiat Madeira.

A saída em direcção à Tabua está agendada para as 11h30. A organização responsabiliza-se por quase toda a logística inerente ao almoço, pedindo aos participantes para levarem outros utensílios que possam achar necessário, como talheres, pratos, copos ou cadeiras, entre outros.