Alzheimer Portugal organiza workshop sobre ‘Como comunicar com pessoas com demência’

A Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal organiza, na próxima quarta-feira, 31 de Julho, um workshop sobre ‘Como Comunicar com Pessoas com Demência’, destinado à população em geral.

A iniciativa decorrerá na sede da Delegação Regional, entre as 18h e as 21 horas. Cada inscrição terá um custo de 20 euros, sendo de 15 euros para os associados, ambos com direito a certificado.

As inscrições devem ser realizadas até 29 de Julho (segunda-feira), através do e-mail: [email protected] ou pelo telefone 291 772 021 (das 14h às 18h30).