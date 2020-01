ALM recebe conferência sobre Alterações Climáticas

Na próxima segunda-feira, dia 6 de Janeiro, pelas 18h30, o Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira acolhe a conferência ‘Alterações climáticas: onde estamos, onde queremos ir e como chegar?’, proferida pela cientista Joana Portugal Pereira.

A palestra parte da premissa de que “as alterações climáticas são um dos principais desafios globais que a humanidade enfrenta na actualidade” e, com efeito, “a Região Autónoma da Madeira, apesar de ter uma contribuição reduzida na emissão de gases de efeito estufa, é uma região particularmente vulnerável e exposta a eventos extremos climáticos e à subida do nível médio do mar”, realça a sinopse da conferência.

Assim, esta palestra irá discorrer sobre a fronteira do conhecimento da ciência do clima, projecções de impactos associados às alterações climáticas e estratégias de redução de emissões de gases de efeito estufa compatíveis com os objectivos definidos no Acordo de Paris e metas nacionais de mitigação.

A conferência será presidida pelo presidente da Assembleia, José Manuel Rodrigues.