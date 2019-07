Albuquerque visita 64.ª Feira Agropecuária do Porto Moniz

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, neste domingo, dia 14 de Julho, a partir das 10 horas, a 64.ª Feira Agropecuária do Porto Moniz.

O certame deste ano conta com mais stands e expositores. Serão 194, no total, assim descritos: entidades oficiais – 9; associações/outras entidades – 26; empresas e similares – 73; agricultores – 36 (4 da bio agricultura); produtores de Flores – 8; produtores de animais – 42.

Este evento é, lembre-se o mais importante e o mais antigo evento do setor agrícola da Região e terá lugar, como habitualmente, na Santa do Porto Moniz, no recinto da “Feira do Gado”, como originalmente era conhecida.

A feira Agropecuária agrega o melhor que se faz na agricultura regional, onde a pecuária ganha também especial destaque.

Além da exposição de vários produtos regionais, meios e técnicas de produção, esta plataforma permite também aos expositores a captação de novos clientes e mercados.

À semelhança do que vem sendo feito, o Governo Regional voltou este ano a investir naquele espaço, nomeadamente na reabilitação de alguns stands.

Desde o início da legislatura, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas já investiu cerca de 600 mil euros naquele espaço criando mais e melhores condições a expositores e feirantes.