Albuquerque recebe Sindicato dos Oficiais de Justiça

O Sindicato dos Oficiais de Justiça (SOJ) vai reunir-se, amanhã (dia 11)o, às 12h00, com o prresidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque e mais tarde, pelas 15h30, com o secretário Regional de Educação, que tutela também a área da Justiça, Jorge Carvalho. Ao final do dia o sindicato é recebido pelo juiz presidente da Comarca, Paulo Barreto.

As reuniões resultam, segundo comunicado do sindicato, “do reconhecimento de que a Região Autónoma da Madeira tem apoiado fortemente a formação e qualificação de largas dezenas de Oficiais de Justiça, que nos últimos nos anos têm ingressado nos tribunais, nomeadamente nas regiões de Lisboa e Algarve”.

A Região Autónoma da Madeira é actualmente a 4.ª região do país - depois do Porto, Coimbra e Lisboa -, que mais quadros tem formado, para ingresso na carreira de Oficial de Justiça.

O SOJ procura, junto do Governo Regional da Madeira, analisar e discutir formas de “garantir melhores condições para estes profissionais, nomeadamente aqueles que estão deslocalizados da região”. Outras matérias, como por exemplo a ADSE, serão também objecto de discussão