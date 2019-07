Albuquerque preside à abertura do II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, preside amanhã, dia 25 de Julho, à sessão de abertura do II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, que decorrerá, pelas 09h30, no hotel Savoy Palace, no Funchal.

Neste evento, em que estão inscritos cerca de 300 participantes, está também prevista, pelas 10 horas, uma prelecção sobre a ‘Madeira - Caminhos para uma valorização global’, cujo orador será José Manuel Durão Barroso, antigo primeiro-ministro de Portugal e antigo presidente da Comissão Europeia.

Pelas 11h15, vai realizar-se uma mesa redonda que abordará ‘Oportunidades e medidas de apoio ao investimento’, na qual participam o vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, o secretário de Estado da Economia, João Neves, o presidente da Associação Comercial Industrial do Funchal, Jorge Veiga França, bem como o administrador da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, Filipe Teixeira. A moderação ficará a cargo da jornalista Ânia Ataíde, do Jornal Económico.

Após o almoço, pelas 14h30, está prevista uma nova mesa redonda sobre ‘Empresários da diáspora dos cinco cantos do mundo’, cujo moderador será o jornalista da RTP-Madeira, Cesário Camacho, e na qual participam Fátima Lopes, estilista madeirense, José Silva, empresário da restauração no Reino Unido, Joseph Vieira, empresário na área de serviços no Canadá, Aleixo Vieira, empresário na área de serviços na Venezuela e Egídio Cardoso, empresário no ramo da hotelaria na África do Sul.

Pelas 15h30, uma nova mesa redonda abordará ‘Da Madeira para o mundo’. O painel, moderado pelo director do JM, Agostinho Silva, conta com a participação de Miguel de Sousa, da Empresa de Cervejas da Madeira, Pedro Camacho, da Nearsoft Solutions, Nini Andrade Silva, Atelier de Arquitectura e Design de Interiores e Miguel Caires, da Alberto Oculista.

As conclusões dos trabalhos deverão ser apresentadas pelas 17 horas.

Na sexta-feira, dia 26, estão ainda previstas visitas temáticas a algumas empresas da Região: ACIN; Startup Madeira; M-ITI; Ilha Peixe; Centro de Maricultura da Calheta; Marismar; Eutelsat; Sweets & Sugar; Companhia Insular de Moinhos.