Albuquerque na Festa dos Dadores de Sangue

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa amanhã, dia 30 de março de 2019, na Festa dos Dadores de Sangue, que decorre, pelas 16h30 horas, no hotel Vidamar, no Funchal, numa organização do Serviço de Sangue e Medicina Transfusional do SESARAM.

Na ocasião serão entregues as medalhas douradas (correspondem a mais de 60 dádivas por pessoa) e distinções aos dadores que já deram sangue 100 ou mais vezes (são três).

Recorde-se que o SESARAM promove, anualmente, a tradicional festa dos dadores de sangue, como forma de sensibilizar o público para a necessidade da dádiva de sangue e em jeito de agradecimento aos voluntários que através das suas dádivas contribuem para a prossecução do objetivo que é salvar vidas.

Nesta Festa serão entregues diplomas e medalhas a 297 dadores, agora homenageados: 146 diplomas a dadores que fizeram 10 dádivas de sangue; 87 medalhas cobreadas a dadores que fizeram 20 dádivas; 39 medalhas prateadas a dadores que fizeram 40 dádivas; 22 medalhas douradas a dadores que fizeram 60 dádivas: 3 medalhas especiais, correspondentes a 100 dádivas.

Sublinhe-se que o SESARAM, ao longo dos anos, tem sido autossuficiente em termos de sangue, contudo o elevado número de consumos internos verificados nos últimos tempos, causaram uma diminuição significativa das reservas de sangue existentes no serviço. Esta situação motivou um apelo à dádiva de sangue por parte do SESARAM, no 1º trimestre de 2018, o qual mereceu uma resposta muito positiva por parte da população.

Por outro lado, em junho de 2018, o Serviço de Saúde da RAM promoveu uma campanha promocional da dádiva de sangue junto da população mais jovem sob o lema “Junta-te ao Cristiano Ronaldo e ao SESARAM. Doa Sangue. Podes Salvar uma Vida.”

Esta campanha mantém-se activa e está a ser desenvolvida em parceria com ABBOTT Laboratórios, detentora dos direitos de imagem do Cristiano Ronaldo ao nível desta matéria. A campanha, existente já em alguns países, intitula-se “BE THE ONE” e está centrada na figura do futebolista madeirense, o “Melhor do Mundo”.

A par desta ação, a imagem da campanha foi reproduzida e publicitada pelas empresas de transportes públicos da RAM, entre outras ações promocionais.

O Dia Nacional do Dador de Sangue (27 de março) é assinalado no sentido de evidenciar, junto da população, o valor social e humano da dádiva benévola de sangue, estimulando a sua prática e tornando mais conhecida a sua indispensabilidade.

Mais recentemente, em fevereiro de 2019, promoveu-se o Torneio Social e Solidário de Padel, sob o mote “Sangue é Vida”, que motivou a inscrição de novos dadores de sangue.,

Acrescente-se que existem já alguns parceiros que já possuem grupos/colaboradores organizados que, em articulação com o serviço de sangue, efetuam a sua dádiva benévola de sangue.

Alguns números relativos ao ano 2018: Cerca de 3.000 dadores de sangue; 812 novos interessados em dar sangue, embora só 646 estivessem aptos a fazê-lo; 5.912 colheitas; 5.100 transfusões