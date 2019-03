Albuquerque na cerimónia de entrega de novas embarcações

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside, na segunda-feira, dia 1 de Abril, à cerimónia de entrega de novas embarcações, orçadas em 63 mil euros, ao Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, em ato a decorrer pelas 16 horas, na Marina nova do Funchal.

Na ocasião será entregue uma embarcação semirrígida de deslocação rápida, com 8,60 metros e 2 motores de 150 cavalos, que permitirão um raio de ação da Madeira às Desertas e ou ao Porto Santo. Trata-se de um investimento de €37.000, através de receita própria.

E ainda três botes pneumáticos, com um custo de 22.000 euros, através dos projetos LIFE Recover Natura e Lobo-marinho, para utilização junto à costa.

Recorde-se que, presentemente, o IFCN dispõe do “Buteo”, um veleiro com 15,30 metros, do “Garajau Rosado”, uma embarcação semirrígida com 6,30 metros e três botes pneumáticos, colocados na Reserva Natural das Ilhas Selvagens, na Reserva Natural das Ilhas Desertas e na área protegida da Ponta de São Lourenço.

Com estas novas embarcações, o IFCN vai melhorar as condições de apoio à gestão das áreas protegidas e aos projectos de conservação de espécies emblemáticas (Lobo-marinho e a Freira-do-bugio), bem como no reforço da vigilância e fiscalização das várias áreas marinhas protegidas do arquipélago e ainda fiscalização da observação de cetáceos, pesca e mergulho e outras atividades.

Este investimento do Governo Regional permite também melhorar as condições de trabalho dos seus serviços, modernizando os seus equipamentos e tornando-os mais eficazes na sua missão de conservar a natureza única do nosso arquipélago.

Recorde-se igualmente que o Governo Regional vem reforçando o investimento no Corpo de Vigilantes da Natureza, com telefones-satélite para permitir a comunicação nas Desertas e nas Selvagens, locais onde a rede móvel é deficitária, com ações de formação certificada (que é exemplo o curso de socorrismo) e com novos uniformes.