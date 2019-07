Albuquerque entrega viaturas e equipamentos destinados à conservação e manutenção da rede viária

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, entrega 17 viaturas e 16 outros equipamentos destinados aos trabalhos de conservação e manutenção da rede viária regional

A iniciativa realiza-se amanhã, dia 11 de Julho, pelas 11h30, nas instalações do Parque de Máquinas do Governo Regional, no Caminho do Meio, na Cancela, na cerimónia que marcará a entrega à Direcção Regional de Estradas de diversas viaturas e equipamentos.

O investimento total é de 1.040.720, 48 euros, sem IVA. Com IVA ascenderá a 1.280.086,19 euros.

Trata-se de um investimento que permitirá tornar ainda mais eficiente a regularização dos pavimentos das estradas regionais, dando assim continuidade ao investimento do Governo Regional no restauro e beneficiação das nossas artérias.

Fazem parte deste conjunto de viaturas adquiridas: 11 veículos ligeiros de mercadorias com cabine dupla e caixa de carga metálica basculante – 273.152 euros; 5 veículos ligeiros de mercadorias com cabine dupla, do tipo pick-up e 4x4 – 130.393,95 euros; 1 veículo pesado de mercadorias equipado com caldeira de asfalto de mil litros – 53.439,02 euros.

Para além das viaturas, foram comprados diversos equipamentos: 1 pavimentadora de asfalto – 125.789 euros; 2 cilindros para pavimentar estradas, de 2.500 quilos – 43.900 euros; 3 mini pás carregadoras de rodas, uma fresa, duas vassouras, dois garfos e dois retro – 130.676,51 euros; uma fresadora de asfalto – 124.670 euros; um moinho terciário para a central de britagem – 136 mil euros; um marcador de estradas – 22.700 euros.