Albuquerque entre os muitos que assistiram a sarau na Escola de Santa Cruz

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve presente neste sábado à noite no sarau de ginástica que marcou o encerramento do ano lectivo na Escola Básica e Secundária de Santa Cruz. O evento organizado pelo núcleo de ginástica “Para Todos” da EBS de Santa Cruz contou com a presença de cerca de 200 participantes.

O tema escolhido foi “A Nossa Terra”, com os ginastas dos ensinos básico e secundário, de diversas idades, a narrarem a história da Terra, através de quadros de ginástica acrobática e de dança. Os quadros foram intercalados por vídeos sobre vários momentos da nossa História. Um dos mais assinaláveis foi sobre o Big Bang.

Mas, também contaram-se episódios da Pré-História e de antigas civilizações, como a romana, a egípcia ou a grega, além da viking. Actuações que mereceram a atenção dos inúmeros presentes, que lotaram o pavilhão.

Também houve representações alusivas à realidade madeirense, como a que foi complementada com uma das mais representativas canções de Max, a “Pomba Branca”. No final do evento, o presidente do Governo fez questão de agradecer o convite e enalteceu a qualidade de um evento “representativo do Ensino e da Educação de excelência que se ministra na Região”.