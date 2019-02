Albuquerque alerta população para as “fake news” que visam “conseguir objectivos políticos”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, esteve hoje na inauguração do Tanque do Gambão, no Porto da Cruz. Uma iniciativa que serviu para o governante alertar a população para as “fake news” e a “manipulação da informação, sobretudo nas redes sociais, “tendo em vista objectivos, muitos deles, perversos para a sociedade”.

Albuquerque disse que estes “falsos factos” são criados com o intuito de “enganar as pessoas”, “desestabilizar a sociedade e conseguir objectivos políticos”. “Hoje em dia temos que saber distinguir aquilo que é falso daquilo que é verdadeiro e aquilo que é real e que é inventado, porque senão entramos numa sociedade de histeria, sem informação, sem discernimento, sem inteligência e isso, obviamente, serve aquilo que são as forças políticas que prosseguem objectivos populistas”, criticou.

Albuquerque continuou, dizendo que “não há escrúpulos na utilização, sobretudo das redes sociais para colocar notícias falsas, distorcer os factos, inventar situações, fazer ataques às pessoas e denegrir as instituições”. “Nós temos que ter bom senso na assimilação daquilo que passa por informação”, realçou, frisando que, caso contrário, será colocada “em causa a democracia”.