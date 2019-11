Alberto João Jardim e Guilherme Silva participam em debate sobre ‘Revoltas e Motins’ na Madeira

Alberto João Jardim, presidente da Direcção do Instituto Autonomia e Desenvolvimento da Madeira, e Guilherme Silva, presidente da Assembleia Geral da mesma entidade, participam esta sexta-feira, 29 de Novembro, na Ribeira Brava, numa iniciativa da Comissão para os 600 anos do Povoamento da Madeira e do Porto Santo.

Sob o tema ‘Revoltas e Motins’ na Madeira, o encontro concebido pela Professora e Pintora Margarida Jardim de Freitas, terá lugar na sala do edifício dos Paços do Concelho, através de uma encenação à volta de oito quadros da referida Pintora, sobre oito das revoltas, protagonizada pelos Actores Eduardo Luís e Filipe Luz.

A iniciativa prossegue no restaurante ‘Borda D’Água’, junto à praia, para um jantar/debate conduzido por Guilherme Silva, Marcelino Castro, Emanuel Janes e Alberto João Jardim.

Este evento cultural tem o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava.