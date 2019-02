Alberto João Jardim alerta madeirenses para as eleições regionais de Setembro

O presidente honorário do PSD/Madeira e ex-presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, pediu hoje aos madeirenses para que, nas eleições regionais de 22 de Setembro, pensem em quem devem votar, se na autonomia ou nos que são contra ela.

“Votamos em quem fez a autonomia ou votamos em quem foi contra a autonomia? Votamos em quem fez o desenvolvimento ou votamos em quem foi contra o desenvolvimento? Votamos naqueles que querem ser outra vez mandados por Lisboa ou votamos naqueles que têm resistido contra o poder de Lisboa?”, disse Alberto João Jardim num encontro com militantes do PSD/Madeira no concelho da Ribeira Brava, no âmbito da iniciativa política “Compromisso Madeira”.

Na iniciativa, o presidente do PSD/Madeira e chefe do Governo Regional, Miguel Albuquerque, explicou a razão pela qual o presidente honorário do partido se encontrava, pela primeira vez, no “Compromisso Madeira”, iniciativa que já decorre desde 2018.

“O Dr. Alberto João Jardim é sempre uma mais-valia porque é um homem que teve e continua a ter um papel relevantíssimo no desenvolvimento da Madeira, na explicação daquilo que são os fundamentos da autonomia da Madeira e quão importante foi a autonomia da Madeira para o presente, o passado e o futuro de toda a região e, sobretudo, dos madeirenses e porto-santenses”, observou.

Miguel Albuquerque, recandidato à presidência do executivo regional, explicou que o “Compromisso Madeira” tem por objetivo “auscultar as populações das freguesias e concelhos, no sentido de elaborar um programa de governo credível e que esteja em consonância com aquilo que é a vontade dos madeirenses”.