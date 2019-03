Aguaceiros e trovoada em toda a ilha a partir da tarde

A Madeira terá hoje um dia marcado por períodos de céu muito nublado, com aguaceiros mais intensos a partir da tarde. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta ainda para uma grande possibilidade de ocorrência de trovoada a partir da tarde em toda a Região.

De resto, e segundo as meteorologistas do IPMA, Ângela Lourenço e Patrícia Gomes, o vento será fraco (inferior a 15 km/h) havendo ainda uma pequena descida da temperatura máxima.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, passando gradualmente a ondas de norte com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros, tornando-se inferiores a 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC