Aguaceiros e possibilidade de trovoada marcam este fim-de-semana na Madeira

A Madeira terá hoje mais um dia de aguaceiros que poderão ser acompanhados de trovoada. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), esta sexta-feira, 29 de Março, será cinzenta em toda a Região, com vento fraco inferior a 15 km/h.

O mesmo cenário é esperado também para o fim-de-semana, com as nuvens a marcar o clima na Madeira.

Estado do mar

Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sul com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC