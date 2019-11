Acções de formação na área da saúde e segurança no trabalho abrangem 2.815 pessoas

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, presidiu esta manhã, à sessão de abertura do ‘Seminário de Encerramento da Campanha Europeia 2018-2019, Locais de Trabalho Saudáveis: Gerir as Substâncias Perigosas’, promovido pela Direcção Regional do Trabalho e Acção Inspectiva (DRTAI).

Augusta Aguiar destacou que a Madeira acompanha o quadro normativo e movimento europeu a favor da prevenção e da sensibilização na área da saúde e segurança no trabalho, realçando também que, “desde 2018 até à presente data, foram desenvolvidas pela DRTAI 135 acções de formação, abrangendo um total de 2.815 pessoas”.

O domínio da Segurança e Saúde no Trabalho, com um enfoque na acção informativa, formativa e preventiva em geral, é “sem dúvida, uma preocupação permanente do Governo Regional”, sublinhou a secretária, assegurando a continuidade da dinamização de programas e acções neste campo, com o “reforço não só a acção inspectiva, mas também a formação e sensibilização”.

A governante destacou ainda que, no âmbito do controlo de riscos e promoção de locais de trabalho saudáveis, foram emitidos 14 pareceres de autorização de licenciamento dos planos de trabalho para remoção de amianto, bem como celebradas 19 vistorias a diversos sectores de actividade socioeconómica com vista ao licenciamento dos planos relativos à higiene e segurança.

“Juntos continuaremos este trabalho de promoção de locais de trabalho saudáveis e o desígnio da dignificação do Trabalho na nossa Região”, concluiu.