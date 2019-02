Acção de sensibilização sobre riscos naturais envolveu 200 pessoas da comunidade escolar da Ponta do Sol

Realizou-se na terça feira, dia 12 de Fevereiro, no Centro Cultural John dos Passos, uma sensibilização relativa aos temas dos riscos naturais e de protecção civil para cerca de 200 pessoas da comunidade escolar de todos os estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo do concelho da Ponta do Sol.

Além da sensibilização, foram realizados nas escolas jogos de segurança com os alunos e treinados os planos de prevenção e emergência com simulacros de incêndio.

Esta actividade inseriu-se no Projecto Segurança em Casa, na Rua e na Escola, parceria da Secretaria Regional de Educação, Serviço Regional de Protecção Civil e Associação Insular de Geografia, que tem vindo a intervir nas escolas da RAM desde Fevereiro de 2011, promovendo uma cultura de segurança relativa a vários assuntos de Protecção Civil, incluindo os riscos naturais e tecnológicos.

Este projecto tem dinâmica semanal sistemática nas escolas, tendo sido já realizadas 814 intervenções e sensibilizadas cerca de 48.500 pessoas.