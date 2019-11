Na Região são cerca de 70 as escolas que têm oferta formativa de aprendizagem ao longo da vida, desde o ensino recorrente do 1.º Ciclo do Ensino Básico, até aos cursos EFA dos 2.º e 3.º Ciclos e Secundário. Este foi um dos dados apresentados esta manhã por Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia na abertura do Fórum de Reflexão sobre a Educação de Adultos - A Aprendizagem ao Longo da Vida e o Combate à Iliteracia, que está a decorrer no Museu de Imprensa (Câmara de Lobos).

O governante salientou este número como uma prova da aposta que tem sido feita na Região ao nível da do ensino e da literacia, recordando que, se em 1974, a taxa de analfabetismo no arquipélago era superior a 50%, hoje “temos praticamente o analfabetismo erradicado”.

“Se hoje temos cerca de 70 escolas com oferta formativa de aprendizagem ao longo da vida, onde procuramos capacitar os nossos cidadãos, também é verdade que, na lógica da aprendizagem ao longo da vida, se procura criar as condições para que a escola possa validar competências, mas que acima de tudo, possamos ter uma percepção muito clara e evidente na nossa sociedade de que hoje a formação ao longo da vida é um imperativo”, sublinhou Jorge Carvalho.

Mas esta não é a única preocupação do Governo Regional, já que “devido à evolução rápida a que estamos assistir, não só de contextos, mas também de conteúdos”, é necessário trabalho a outro nível. Afinal, “temos uma revolução tecnológica em curso e uma nova literacia precisa de uma nova alfabetização”, recordou o secretário regional exemplificando com a situação dos manuais digitais e tablets que estão a ser utilizados pelos alunos de 5.º ano da Região o que, para alguns agregados familiares, traz dificuldades no acompanhamento do processo formativo dos seus educandos.

“Esta necessidade de estarmos constantemente a nos actualizarmos em termos de conhecimento, em termos de formação, hoje em sem dúvida um dado fundamental e adquirido. Mas isto só é possível se criarmos esta consciência social de que a formação e o conhecimento são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento social, do indivíduo e sobretudo para o exercício de uma cidadania competente e capaz”. Jorge Carvalho garante que o sistema educativo regional oferece um sistema lato de formações para garantir essa actualização de conhecimentos e que a aposta na aprendizagem ao longo da vida se irá manter.

Refira-se que o Fórum de Reflexão sobre a Educação de Adultos que decorre até amanhã é promovido pela Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos da Torre , no âmbito do Plano Anual de Actividades dos Cursos EFA Torre e do Projecto CIA (Combater a Iliteracia nos Adultos), Programa ERASMUS + Ação Chave 104.