‘A compra e venda de empresas: arte ou ciência?’, questiona conferência da ACIF

A ACIF-CCIM, no âmbito da actividade da Mesa da Contabilidade e Consultoria de Gestão e em parceria com a PKF e a Madconta, promove, amanhã (dia 28 de Novembro), a conferência ‘A compra e venda de empresas: arte ou ciência?’

O evento terá lugar, entre as 10 e as 12 horas, nas instalações da ACIF, na Rua dos Aranhas (Funchal), e abordará temas como: ‘Como apresentar uma empresa em processo de venda: aspectos principais a destacar’; ‘O que é preço justo e como determinar’; ‘Erros a evitar na execução do processo de venda’; Aspectos fiscais (due diligence e impacto fiscal).