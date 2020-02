66% dos directores e chefes de serviço demitem-se dos cargos no Serviço de Saúde da Madeira

Mais de 30 directores e chefes de serviços do Serviço de Saúde da Madeira (SESARAM) decidiram demitir-se dos cargos em protesto contra a nomeação de Mário Pereira para a direcção clinica do SESARAM, o que equivale a 66% do quadro de chefia.

Esta foi a conclusão transmitida há instantes, através da leitura de um curto comunicado, pelo médico cardiologista, António Drumond, após a reunião que juntou cerca de 30 médicos, na sede da Ordem dos Médicos no Funchal, neste que foi o segundo encontro que o grupo de médicos contestatários da nomeação de Mário Pereira para director clínicos mantiveram esta semana.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado no passado domingo, um grupo de médicos, na sua maioria directores de serviço, assistentes graduados seniores, antigos directores clínicos, presidentes do SESARAM e mesmo ex-secretários regionais da Saúde, reuniram-se ontem e emitiram um comunicado onde alegam que a nomeação do ex-deputado do CDS é ilegal e contestam a partidarização da área clínica, afirmando que esta pode causar instabilidade.