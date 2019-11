5 números desta quinta-feira, 28 de Novembro

24 voluntários

Ainda faltam 24 voluntários para campanha do Banco Alimentar Contra a Fome que decorre este fim-de-semana

5.ª vez

A Madeira foi distinguida como ‘Melhor Destino Insular do Mundo’ pela quinta vez consecutiva, repetindo assim o feito obtido em 2018, 2017, 2016 e 2015.

16 licenças

A Câmara Municipal do Funchal anulou o leilão para 16 licenças comerciais na Placa Central, depois do Governo accionar medida de restrição que permite que seja o GR a decidir sobre o espaço do ‘Mercadinho de Natal’ do Funchal

50 casinhas

É o número de espaços que o Governo Regional diz atribuir para o ‘Mercadinho de Natal’, confirmou o secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus

100 mil euros

Câmara do Funchal investe 100 mil euros para remover amianto no bairro da Penha de França