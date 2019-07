5 números desta quarta-feira, dia 24 de Julho

640 hectares

O Governo Regional (GR) definiu uma intervenção estratégica numa área de 640 hectares ao longo do Caminho dos Pretos, para diminuição do risco de incêndio e protecção da população. Neste momento, já se encontram intervencionados cerca de 30% dos terrenos que integram a ‘faixa corta-fogo’, anunciou hoje a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais.

160 crianças

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Idalina Perestrelo, e a vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Educação, receberam nesta manhã de quarta-feira (24 de Julho), nos Paços do Concelho, cerca de 160 crianças no âmbito do projecto de Verão ‘Férias Divertidas’, promovido pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau.

2 golos

O Marítimo perdeu hoje por 2-0 com os ingleses do Luton Town, do segundo escalão do futebol inglês, no último dia de estágio no Algarve do clube madeirense, quer alinha na I Liga portuguesa.

7.602 hectolitros

No ano passado, a produção vinícola declarada (expressa em mosto) na Região Autónoma da Madeira atingiu os 30.203 hectolitros (hl), assinalando-se uma forte quebra face aos 37.805 hectolitros registado em 2017. É uma diminuição de 7.602 hectolitros ou -20,1%, segundo as ‘Estatísticas Agrícolas de 2018’, publicadas esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

15.157 pessoas

No último mês, estavam sem trabalho oficialmente 15.157 pessoas, o que se assinala como o valor mais baixo desde Outubro de 2010, ou seja há oito anos e oito meses, mais precisamente. Os dados foram divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).