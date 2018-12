27,1 °C é novo recorde da temperatura máxima no Funchal em Dezembro

Há novo recorde histórico da temperatura máxima registada no Funchal durante os meses de Dezembro. Às 13:50 a temperatura do ar na estação do Observatório Meteorológico do Funchal atingiu os 27,1 °C, valor que é o mais alto de sempre na capital madeirense desde 1864. Antes, ao meio-dia, já o recorde alcançado esta quarta-feira havia sido igualado (26,9 ºC).

Nesta sexta-feira ‘de Verão’ as temperaturas do ar na Madeira, em particular junto das zonas costeiras, voltam a estar (bem) acima da média para a época do ano, também na Quinta Grande, às 12:10 horas, o mercúrio subiu até aos 27,1 ºC.