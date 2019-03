22 turmas da Madeira participam com vídeos no projecto ‘Heróis da Fruta’ e precisam de votos

Cerca de 22 turmas de várias escolas da Madeira participam na 8.ª edição do Projecto ‘Heróis da Fruta – Lanche Escolar saudável’ através de vídeos que incentivam os adultos a comer mais fruta e a escovarem os dentes, além de partilharem as lições sobre nutrição e saúde que aprenderam ao longo dos últimos meses.

Os vídeos madeirenses juntam-se aos mais de 800 das escolas nacionais divulgados pela a APCOI - Associação Portuguesa Contra a Obesidade Infantil e estarão a votação do público até ao dia 29 de Março através do site: www.heroisdafruta.com

Mário Silva, presidente e fundador da APCOI e mentor do projecto ‘Heróis da Fruta - Lanche Escolar Saudável’ lembrou que cada voto em qualquer vídeo dos heróis da fruta reverte como donativo para a ‘Missão 1 Quilo de Ajuda’, um fundo social que permite oferecer gratuitamente fruta nas escolas, apoiando a inclusão de fruta no lanche escolar dos alunos mais carenciados do país.

Mário Silva, acrescentou ainda que “todas as pessoas que votarem nos vídeos dos heróis da fruta ficarão também habilitadas a ganhar fantásticos prémios imediatos”. São mais de três mil experiências à escolha para festivais, parques aquáticos, zoológicos, museus, aquários, centros de ciência viva e parques de diversões.

Conheça as 22 turmas da Madeira

Calheta

EB1/PE da Calheta

Sala Pré A

https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-pre-da-eb1pe.html

Câmara de Lobos

EB/PE de Santo António e Curral das Freiras

1.º ano

https://www.heroisdafruta.com/2019/02/1ano-eb-pe-sto-antonio-curral-freiras.html

EB/PE de Santo António e Curral das Freiras

2.º ano

https://www.heroisdafruta.com/2019/02/2ano-eb-pe-sto-antonio-curral-freiras.html

Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

Sala dos Carinhos https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-carinhos-do.html

Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

Sala dos Beijinhos https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-dos_46.html

EB1/PE da Lourencinha

Sala “Os Patinhos” https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-os-patinhos.html

Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

Sala dos Sorrisos https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-sorrisos-do.html

EB1/PE da Vargem

4.ºA

https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-do-4a-da-eb1pe-da.html

Centro Social e Paroquial de Santa Cecília

Sala dos Amiguinhos https://www.heroisdafruta.com/2019/02/sala-amiguinhos-centro-santa-cecilia.html

Estreito de Câmara de Lobos

EB1 do Covão

Sala Arco-Íris https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-arco-iris-da_25.html

EB1 do Covão

Sala das Flores https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-das-flores.html

Funchal

EB1/PE Areeiro e Lombada

2º B

https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-do-2-b-da-eb1pe.html

Refúgio do Bebé - Boa Nova

Sala da Amizade https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-da-amizade.html

Infantário A Cidade dos Brinquedos

Sala da Cinderela https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-da-cinderela.html

Quinta dos Traquinas

Sala do Mestre https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-do-mestre-da.html

Infantário A Cidade dos Brinquedos

Sala do Pinóquio https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-do-pinoquio.html

Infantário A Cidade dos Brinquedos

Sala do Rei Leão https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-do-rei-leao.html

Infantário A Cidade dos Brinquedos

Sala João Pé de Feijão https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-joao-pe-de.html

Refúgio do Bebé - Boa Nova

Sala Magia

https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-magia-do.html

Infantário A Cidade dos Brinquedos

Sala do Rato do Campo e da Cidade https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-rato-campo-e.html

Refúgio do Bebé - Boa Nova

Sala da Felicidade https://www.heroisdafruta.com/2019/02/sala-da-felicidade-refugio-do-bebe.html

Machico

Infantário Rainha Santa Isabel

Sala Arco-Íris https://www.heroisdafruta.com/2019/02/os-herois-da-fruta-da-sala-arco-iris-do_25.html