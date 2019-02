O Serviço de Saúde da RAM, E.P.E (SESARAM) acaba de informar que a adesão à greve dos Funcionários do SESARAM no dia 14 de fevereiro de 2019 foi de 5,58% dos 2.855 funcionários previstos, ou seja, 209 aderiram à greve (turnos da manhã e da tarde). Esclarece que estes números “correspondem à greve de todos os funcionários previstos para o exercício de funções no dia de hoje, incluem todas as categorias profissionais pertencentes aos Hospitais, Unidades e Centros de Saúde geridos pelo SESARAM”.