200 alunos participaram em acções de sensibilização no Dia Internacional do Preservativo

A Delegação Regional da Madeira da Fundação Portuguesa ‘A Comunidade Contra a SIDA’ (FPCCSIDA) através das parcerias com a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e com a Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva desenvolveu no dia 12 e 13 Fevereiro, respectivamente, acções de sensibilização aos alunos/alunas afectos/as aos estabelecimentos de ensino.

Estas iniciativas pretenderam assinalar o Dia Internacional do Preservativo, que antecede as comemorações do Dia de São Valentim, com o objectivo de informar, esclarecer e sensibilizar a população juvenil e estudantil para a utilização adequada, eficaz e prática do preservativo (interno ou externo) como método de prevenção de uma gravidez não desejada e de Infecções Sexualmente Transmissíveis, tal como defendem a Organização Mundial de Saúde e a ONUSIDA.

“Contamos com a presença de cerca de 200 alunos/as que manifestaram interesse participando activamente ao longo das sessões. Agradecemos a presença da Dr.ª Rubina Leal, membro honorária da FPCCSIDA e nossa convidada especial, que abordará o tema ‘O que é ser jovem e a sexualidade’”, diz através de um comunicado de imprensa.

“Acreditamos que quando todos nós olharmos para a sexualidade de uma forma natural, ultrapassando os nossos mitos internos, frustrações e complicações e sabermos estar connosco próprios, estaremos aptos a encarar a sexualidade como uma componente naturalíssima daquilo que somosa, acrescenta ainda.

Neste sentido, refere o mesmo comunicado, “é importante olharmos as crianças e jovens como indivíduos a crescer dentro de uma sexualidade que deve ser sadia e informada”. “É com este objectivo que a fundação realiza acções em contexto escolar, por ser um espaço privilegiado onde os jovens se encontram, e por defendermos que a escola tem o papel de formar, de informar, de esclarecer, porque age em múltiplas vertentes em paralelo com as famílias e a sociedade”, concluiu.