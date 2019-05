20 vagas nas Finanças da Madeira atraem 910 candidaturas

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Na edição impressa do DIÁRIO desta quinta-feira o destaque vai inteiramente para o tema que faz manchete na edição número 47.010 do seu matutino.

‘20 vagas nas Finanças atraem 910 candidaturas’ é assim o principal assunto, num artigo no qual descrevemos que um dos três concursos, para a carreira de inspector tributário na Madeira, mobilizou 219 pessoas, isto apenas para quatro lugares disponíveis. Uma directora regional e um assessor da vice-presidência estão entre os candidatos.

Já como grande mancha fotográfica surge Alberto João Jardim e o resto da comitiva do PSD-Madeira. O ex-presidente do Governo Regional foi a ‘estrela da companhia’ na arruada que percorreu a baixa do Funchal e que juntou a cúpula social-democrata no penúltimo dia de campanha às eleições europeias.

Ainda nesta edição saiba que a Câmara Municipal do Funchal nega uma alegada dívida à Águas e Resíduos da Madeira (ARM). A empresa pública reclama o pagamento de 20 milhões de euros, mas autarquia recusa e adianta que tem 60% de hipótese de ganhar o processo judicial.

Destaque também para a ausência de Pedro Calado da Comissão de Inquérito em sede parlamentar sobre as relações financeiras entre o executivo madeirense e a AFAVIAS, tudo porque nenhum partido o convocou.

Já em matéria desportiva o foco está em Costinha, que se despede amanhã do Nacional da Madeira numa partida com sabor amarga.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.