2.600 professores sobem de escalão

O descongelamento da carreira docente atinge 2.600 professores na Região. A medida produz efeitos em Julho. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 22 de Junho.

Em grande destaque na foto de capa ‘a enchente’ no Largo da Restauração na primeira noite do ‘Beer Fest’. O tom “festivo” do Verão continua hoje, com as marchas na Calheta, e no domingo, com desfile no Porto Santo. Saiba mais nas páginas 29 a 33.

“Piscina da Francisco Franco dá lugar a Polidesportivo” é outro dos temas que marcam a actualidade regional, para ler na página 23.

Na Saúde, destaque para a contratação de mais de mil profissionais pelo SESARAM. Mais de metade dos funcionários que entraram desde 2015 são enfermeiros e médicos, revela o artigo da página 17. Para ler, ainda na mesma página, “Processo de Duarte Dória foi arquivado”.

Ainda em evidência na capa desta edição estão as falhas na rede de bocas-de-incêndio no Funchal (p.8).

