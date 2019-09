Pressão Alta

Com o aproximar das eleições vale tudo para enganar, mentir, aldrabar e manipular sobretudo os ignorantes.

As opiniões do candidato laranja de seu nome Brício, não passa de um atestado de atrasados mentais a quem cá vive.

Com que então o atual Governo da República é ilegítimo.Vá dizer isso aos papagaios. Quem tem sufocado e asfixiado a maioria dos madeirenses não é o Governo da República mas sim a laranjada podre. O que são instituições democráticas para este candidato que parece talhado para marcar golos na própria baliza? Este é mais um jurista que pretende beneficiar do facto de por cá não haver no parlamento uma lei de incompatibilidades. Isto é que é legítimo, muito legitimo. O projeto que ele elogia é o do partido dele que, tomou conta da ilha e subverteu o normal funcionamento das instituições. Será que ele pensa que andamos todos a dormir e não vemos e sabemos o que são os desmandos, o favorecimento descarado a quem bem entendem, o desbaratar de dinheiros públicos que é crime, a onda subsidiária que mais não visa do que a manutenção de cargos e benesses.

Há falta de argumentos fala muito do Governo da República mas não diz uma palavra sobre o que gostaria de ver ser feito aqui na ilha acaso fossem novamente governo. Não fala na carga fiscal que temos que é bem mais gravosa daquela que é praticada nos Açores. Temos que pagar impostos altos que é para o partido laranja distribuir à maneira deles. Não fala sobre o serviço de saúde na região, talvez porque não lhe convém. E sobre o serviço público de educação nesta terra que não tem organização alguma, o que tem a dizer por exemplo de haver escolas em que as funcionárias fazem de educadoras de infância quando não estão habilitadas para isso. Porque será que os laranjas não apresentam candidatos credíveis mas sim impostores e manipuladores sobretudo dos incautos.

A. G. Mendonça