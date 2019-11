Venho informar todos os leitores que tenham encomendas para enviar à cobrança que tentem utilizar outro serviço qie não seja o dos CTT.

Eu fiz o envio de uma encomenda a cobrança a encomenda foi entregue no dia 12 novembro foi paga pelo cliente e hoje já é dia 20 e ainda não recebi o dinheiro da minha encomenda o que e uma verdadeira vergonha.

Esta gente brinca com o dinheiro dos pobres porque fiz a reclamação ainda me responderam que isso demorava 10 dias úteis para receber o vale do correio em casa.

Já demora mais tempo para receber o dinheiro da encomenda do que receber dinheiro de encomendas por parte dos CTT.

Quem puder usar outros serviços que use senão vai estar uns 30 dias à espera.