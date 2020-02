CR35 - Percurso Imparável

O CRISTIANO RONALDO completa 35 anos no dia 05/02/2020 e continua um percurso - só possível num Ser Hu-mano com características genuínas e impressionantes - imparável, ultrapassando recordes constantemente.

Já marcou - 99 Selecção PORTUGAL, 5 Sporting, 118 Manchester United, 450 Real Madrid e 50 Juventus - 722 go-

los até este momento e figura no top4 da lista - Josef Bican 762, Romário 758 e Pelé 757 - dos melhores marcadores de sempre.

Marcou 145 golos nas provas da UEFA - seguindo destacado no 1º lugar, Lewandowski é 2º com 101 e Messi 3º com 99 - na década 2010 a 2019, tendo sido eleito pela 14ª vez - recorde - para a Equipa do Ano da UEFA.

Foi eleito Melhor Jogador do Ano na gala dos Globe Soccer Awards, que decorreu a 29/12/19 no Dubai.

É 3º numa lista Mundial dos melhores desportistas de várias modalidades - 1º a tenista Serena Williams e 2º o piloto da Fórmula 1 Lewis Hamilton - da década, divulgada no final de 2019 pela Sky Sports, que criou o seu próprio ranking dos últimos 10 Anos.

Foi campeão de Itália na época 2018/2019 pela Juventus.

O sucesso perdurará no tempo, porque trabalhas diariamente para que o mesmo aconteça.

PARABÉNS!

José Ilídio Baptista Martins