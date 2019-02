SANAS pretende abrir Centro de Salvamento na Calheta

A nova direcção do SANAS “tem pretensões em abrir um Centro de Salvamento na costa Oeste” a exemplo do que já acontece no Porto Moniz. O actual comandante Operacional da Associação Madeirenses para Socorro no Mar, Emanuel Silva adiantou a existência de contactos com a concessionária do Porto de Recreio da Calheta no sentido oferecer um serviço de apoio a náufragos ou a outros que se encontrem em situação de perigo.

O anúncio foi uma espécie de resposta ao desafio lançado pelo presidente da Junta do Paul do Mar, à margem da iniciativa popular ‘Boias de Salvamento em toda a Costa Marítima’ desencadeada por um grupo de cidadãos no Paul do Mar, uma acção apoiada pela Junta de Freguesia do Paul do Mar e pela Câmara Municipal da Calheta, que decidiram colocar três boias de salvamento junto à costa da localidade.

Paulo Sérgio Rodrigues entende ser “urgente repensar os procedimentos de salvamento na costa Oeste”, uma zona muito procurada por turistas e também por madeirenses. O autarca centrista considera ser “grave” não existir um posto de salvamento numa extensão tão significativa.