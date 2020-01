Jaulas na Ponta do Sol “A minha opinião continua a ser mesma”, afirma Sara Madalena

“A minha opinião continua a ser mesma”. Esta é a posição da vereadora do CDS/PP, do mesmo partido que o secretário regional das Pescas, que, há momentos reagiu às declarações do governante à RTP-M confirmando o avanço de jaulas de aquacultura na Ponta do Sol.

Em 2018, aquando da manifestação popular contra a instalação do projecto, Sara Madalena também marcou presença e foi uma voz contrária à iniciativa. “Eu não estou, nem nunca estive, contra o investimento. Estou contra a localização”, sublinhou a vereadora e advogada e que teve, na ocasião, a cobertura do seu partido.

Hoje, voltou a reafirmar uma posição pessoal: “Acho que a costa sul, nomeadamente a costa da Ponta do Sol já foi suficientemente massacrada para ter um projecto deste género”.