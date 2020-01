Célia Pessegueiro promete lutar contra jaulas na Ponta do Sol

Na Ponta do Sol caíram mal as declarações do secretário regional das Pescas à RTP-M no qual o governante garantiu que o projecto de aquacultura para a frente mar da vila vai mesmo avançar. Teófilo Cunha afirmou que “o projecto é seguro a nível ambiental e avisa que a Madeira não pode perder a oportunidade de acompanhar uma tendência mundial”.

A presidente da Câmara Municipal: “Vai mesmo? Só se a população da Ponta do Sol deixar. Contem com a minha luta contra esta aberração do governo PSD no nosso concelho. Aquacultura não”, reagiu há instantes ao DIÁRIO. De resto, a autarca socialista convocou uma conferencia de imprensa para as 11 horas.