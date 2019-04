X Torneio Madeira Jovem arranca com duas goleadas

Arrancou hoje, com a realização de três jogos, o X Torneio Madeira Jovem, no escalão de sub-14, competição organizada pela Associação de Futebol da Madeira, que conta com a participação de oito equipas.

No Grupo A, a selecção da Madeira bateu o Xavelhas, por 3-2, enquanto o Nacional goleou o Juventude, por 5-0.

Já no Grupo B, o Marítimo goleou o Câmara de Lobos, também por 5-0.

O torneio prossegue amanhã, com a realização dos seguintes jogos:

Andorinha - Selecção de Jersey (10h00)

Complexo Desportivo do Andorinha

Selecção da Madeira - Juventude (15h00)

Marítimo - Andorinha (17h00)

Complexo Desportivo do Marítmo

Nacional - Xavelhas (15h00)

Câmara de Lobos - Jersey (17h00)

Cristiano Ronaldo Campus