Vitória de Setúbal oferece bilhetes para o jogo com o Marítimo

Artur Jorge, Nuno Valente, Zequinha e Berto, jogadores do Vitória de Setúbal, visitaram hoje a Casa do Gaiato de Setúbal para oferecer 50 bilhetes aos jovens da instituição para que possam assistir à partida de domingo com o Marítimo.

A iniciativa foi especial para o avançado Berto, que regressou àquela que foi a sua casa durante vários anos da infância e adolescência.

“A primeira vez que meti o pé no refeitório vieram-me logo as lembranças de quando aqui estive entre os 8 e 14 anos de idade. A minha adaptação foi complicada porque estava longe da família e dos amigos”, lembrou.

Apesar das dificuldades de adaptação, o jogador, que ofereceu uma camisola sua autografada ao responsável pela Casa, padre Acílio Fernandes, sublinhou a influência positiva que esses anos tiveram na sua vida.

“Com os amigos que criei aqui as coisas foram ficando mais fáceis, e hoje só guardo recordações maravilhosas. Cada vez que aqui venho, faço-o com o orgulho e quase com vontade de chorar”, confidenciou.

Berto foi o porta-voz dos jogadores vitorianos, que foram muito requisitados pelos jovens para tirar fotos, e encara com naturalidade o facto de poder ser visto pelos jovens da Casa do Gaiato como um exemplo a seguir.

“Acho que sentem orgulho por ver que alguém que morou aqui joga num clube enorme como o Vitória. Acredito que vão querer seguir os mesmos passos. No entanto, o mais importante é as pessoas que vêm para a Casa do Gaiato, porque não têm como estar com a família, aprenderem muito enquanto aqui estão”, frisou.

À margem da visita, Berto fez a antevisão do encontro com o Marítimo, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, frisando a importância do reencontro com as vitórias na ronda anterior no reduto do Feirense (0-1).

“O grupo é fantástico, trabalhador e lutador. Felizmente conseguimos vencer o Feirense. Entrámos com muita garra e atitude e conseguimos vencer. Agora só já pensamos no jogo de domingo com o Marítimo e na vitória”, referiu.

O atacante acredita que o triunfo em Santa Maria da Feira poderá ser o ponto de viragem na recuperação da equipa que estava há 15 jornadas sem ganhar no campeonato.

“Só precisávamos de uma vitória e estávamos a trabalhar para consegui-la. Vamos dar tudo com o Marítimo e pedimos aso vitorianos para nos apoiarem. Desejamos que seja uma casa cheia. Vão ser o nosso 12.º jogador. Com o apoio deles vamos conseguir os três pontos”.

Vitória de Setúbal, 14.º classificado, com 28 pontos, defronta o Marítimo, 11.º, com 30, no domingo, 15 horas, no Estádio do Bonfim, em Setúbal, em partida da 28.ª jornada da I Liga.