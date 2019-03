V Circuito de Atletismo do Livramento/Dia da Mulher decorre amanhã no Funchal

A Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria e o Clube Futebol Carvalheiro realizam amanhã, dia 10 de Março, o V Circuito de Atletismo do Livramento/Dia da Mulher.

O tiro de partida será dado às 9h30 pela Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Esta iniciativa integrada no programa ‘Madeira a Correr’, da Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira, contará com diversos prémios especiais, entre os quais a oferta de flores às participantes, a actuação do Grupo de Cantares do Imaculado, abrilhantando assim a cerimónia de entrega de prémios, que terá lugar na sede do CF Carvalheiro.