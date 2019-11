União vive “situação dramática” e precisa de 400 mil euros

O União passa por uma “situação dramática e sub-humana” que, segundo o novo presidente da SAD unionista, Jaime Gouveia, “põe em causa a dignidade do ser humano”, numa alusão às situações graves por que estão a passar alguns atletas, mas também a própria sobrevivência da sociedade desportiva.

Um facto revelado no decorrer de uma conferência de imprensa realizada esta tarde no Complexo Desportivo do União, onde os novos dirigentes da SAD falaram dos problemas que estão a afectar a instituição.

Jaime Gouveia adiantou que, face à necessidade de esclarecimento de algumas situações, na sequência da documentação disponibilizada e que consideram insuficiente para “tomar o fio à meada”, será pedida uma auditoria externa às contas.

Já o presidente da Comissão Executiva, Sérgio Nóbrega, considera que o União “está ligado à máquina” e com a sua sobrevivência em causa, acrescentando que para fazer face a todas as despesas até final da época, necessita de uma verba a rondar os 400 mil euros.

