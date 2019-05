União da Madeira SAD anuncia José Albano da Silva Oliveira como coordenador técnico do futebol de formação

Através de um comunicado assinado pelo Presidente do Conselho de Administração, Filipe Silva, o União da Madeira SAD veio anunciar há pouco que José Albano da Silva Oliveira será o coordenador técnico do futebol de formação do clube na próxima época desportiva - 2019/2020.

“Licenciado em educação física, com o curso de treinador, e com o curso UEFA VD Coordinator, Albano Oliveira, nascido a 28 de Janeiro de 1979, com 40 anos, passa a ser o rosto da aposta na formação do União da Madeira SAD na próxima época desportiva. Será elemento integrante do corpo técnico da equipa principal do União da Madeira SAD, com a missão de coordenar a integração, no respectivo plantel sénior, dos nossos jovens jogadores”, refere o comunicado, acrescentando ainda que “deste modo renovamos a aposta na formação de jovens jogadores madeirenses, com o intuito de atingirmos níveis de excelência no desenvolvimento e crescimento dos escalões de formação (dos 5 aos 18 anos), com o escopo de preparar a sua futura integração na equipa sénior.”

No comunicado é sublinhado ainda que “o departamento de formação do União da Madeira SAD entende a formação como meio de crescimento social, educativo e desportivo, na medida em que a prática contínua da modalidade é veículo para um melhor crescimento do jovem desportista, aumentando as suas capacidades para relações sócio-afectivas e melhorando a sua prestação escolar. Como objectivos gerais, o Departamento de Formação do União da Madeira SAD pretende que todos os seus jovens desportistas tenham a possibilidade através da prática do Futebol de potenciar o seu rendimento, que sejam capazes de crescer socialmente, afetivamente e que seja incutido o espírito de fair play e compreensão das regras do jogo”.

O União da Madeira SAD anunciará em breve os treinos de captação nos diversos escalões para a próxima época desportiva.