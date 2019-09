Treinador do Moreirense promete visita ao Marítimo com “espírito de conquista”

O treinador do Moreirense, Vítor Campelos, disse hoje que vai ao reduto do Marítimo, no sábado, em jogo da sétima jornada da I Liga portuguesa em futebol, “com espírito de conquista”, mas com “respeito” pelo adversário.

Os minhotos, que seguem no 10.º lugar, com sete pontos, visitam os maritimistas, que estão no 15.º posto, com cinco, sendo que ainda não ganharam fora de portas, enquanto os insulares procuram o primeiro triunfo caseiro.

“Partimos com espírito de conquista. É certo que no último jogo [derrota por 2-1 na recepção ao Benfica] o resultado não foi o que esperávamos, mas fizemos uma boa exibição. Queremos dar continuidade aos bons jogos que temos de feito. Temos de jogar fora também bem”, disse Vítor Campelos.

O técnico, que falava em conferência de imprensa de antecipação do encontro, considerou que o adversário será “difícil”, bem como o “terreno e as individualidades” do Marítimo, mas prometeu “fazer um bom jogo” e rejeitou que o Moreirense parta em vantagem e menos pressionado.

“[O facto do Marítimo procurar uma vitória em casa] pode trazer dificuldades ao Moreirense, o Marítimo vai querer ganhar o primeiro jogo em casa, mas também pode estar mais pressionado para o fazer. Vamos ter de pôr as nossas ideias em jogo. O Marítimo tem bons jogadores, varia o sistema, em Braga [empate 2-2 na última jornada] chegou a jogar com cinco defesas”, analisou Campelos.

O treinador do Moreirense repetiu que “o campeonato é uma maratona” e que o emblema ‘cónego’ quer “estar sempre bem posicionados na longa caminhada que é Liga” e referiu, quando convidado a fazer comparações com épocas anteriores, que o clube “está a fazer uma boa campanha, mas até devia ter mais pontos”.

Recordando a derrota do último fim de semana frente ao campeão nacional Benfica, num jogo em que o Moreirense esteve a vencer até aos 85 minutos, Vítor Campelos disse que ficou no balneário um espírito de “contentamento descontente”, mas procurou frisar: “Os jogadores sabem que têm qualidade, estão a trabalhar bem e têm de estar confiantes”.

Por fim, Vítor Campelos admitiu que quer conquistar no Funchal a primeira vitória fora, mas garantiu que o Moreirense vai “manter sempre a humildade” e apostar num “jogo inteligente”.

“Temos de encarar com o mesmo respeito e a mesma determinação todos os adversários”, concluiu.

Moreirense e Marítimo jogam, às 16h30 de sábado, no Estádio dos Barreiros na Madeira.