Trail do Porto Moniz conta com 700 inscritos de 17 países

Decorreu hoje no salão nobre da Câmara Municipal do Porto Moniz a apresentação da 7ª edição do Trail do Porto Moniz, prova organizada pelo Clube de Montanha do Funchal que contou com a presença de diversas entidades, nomeadamente do presidente do Município do Porto Moniz, do diretor da Direção Regional de Juventude e Desporto, do diretor do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, do presidente da Associação de Atletismo da R.A.M. e ainda das forças de segurança, o representante da Guarda Nacional Republicana e do Comandante do posto da Polícia de Segurança Pública do Porto Moniz.

O presidente do Clube de Montanha do Funchal, Justino Nóbrega, transmitiu que este evento que se disputa no dia 10 de fevereiro é composto por três provas de diferentes distâncias, o Trail Ultra, com 47km e 3780m de desnível positivo, parte pelas 06h da marginal do Porto Moniz, o Trail Longo, com 25 km e 1100m de desnível positivo, com partida agendada para as 08h nos Estanquinhos e o Trail Curto, com 12 km e 100m de desnível positivo, com partida pelas 10h no Fanal.

As inscrições finalizaram com mais de 700 inscritos de 17 nacionalidades, destacando-se a presença de alguns dos melhores atletas russos que iniciam um estágio na Madeira participando neste evento. Na prova principal, Trail Ultra, destaca-se a presença do Dmitry Mityaev, 3º classificado na prova TDS do Ultra-Trail® do Monte Branco em 2018 e Ekaterina Mityaeva, vencedora do Ultra Pirineo 2018. A prova conta ainda com a presença de vários atletas madeirenses de grandes prestações, tais como, Francisco Freitas, Leonardo Diogo e Virgílio Ornelas. Nos femininos estarão presentes entre outras a Maria João Abreu e a Carla Leite.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, Emanuel Câmara, enalteceu o trabalho que tem sido feito pelo Clube de Montanha do Funchal, bem como o trabalho realizado pelas várias entidades presentes e a própria Câmara, dignificando desta forma o desporto outdoor e contribuindo na recuperação, manutenção das veredas e divulgando deste modo a região e especialmente aquele concelho, que sublinha ser a capital dos desportos outdoor da Madeira.

O percurso desenvolve-se nas serras do Porto Moniz com destaque para o Fanal, Estanquinhos e Chão da Ribeira. Apresenta muita dificuldade técnica devido às ingremes subidas e rápidas descidas, mas sempre rodeado pela exuberante floresta Laurissilva. Os atletas serão constantemente brindados pelas bonitas paisagens que caracterizam aquele concelho do norte da região.