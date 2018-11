Torneio de Futebol de Rua Interbairros é “aposta ganha e para continuar”

No âmbito do projecto ‘Viver com Saúde’, a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através da IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira, organizou o ‘Torneio de Futebol de Rua Interbairros, IHM - Investimentos Habitacionais da Madeira | Coca-Cola European Partners’ que se realizou, esta tarde, no Campo Polivalente da Nazaré.

Na entrega de prémios, Rita Andrade, considerou esta iniciativa “uma aposta ganha e para continuar”.

“Vamos continuar a apoiar estes eventos pois são catalisadores da inclusão social, igualdade de oportunidades e desenvolvimento de competências pessoais e sociais”, reiterou a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais.

Rita Andrade enalteceu ainda o papel fundamental da IHM que conseguiu reunir 10 equipas, num total de 73 jovens provenientes de 7 Complexos Habitacionais (Hospital, Nazaré, Ribeira Grande, Palmeira, Nogueira e Comandante Camacho de Freitas).

Também presente na entrega de prémios esteve o Padrinho do Torneio, Mariano Abreu, considerado o melhor guarda-redes do Mundo de Futebol de Rua, no Campeonato do Mundo que decorreu na semana passada, no México.

Rita Andrade aproveitou a ocasião para felicitar o guarda-redes madeirense pelo prémio alcançado, e dirigiu-se aos jovens participantes no torneio, referindo que “o Mariano é uma inspiração. Uma prova que numa região tão pequena como a nossa, quando nos comprometemos a atingir objectivos e nos focamos nos mesmos, conseguimos conquistar o mundo e o Mariano é a prova viva de que é possível”.

A vitória, na final, pertenceu ao Centro Luís de Camões que ganhou à Associação Reinventa, num jogo equilibrado que viria a terminar 5-3.

De destacar ainda, o Prémio Fair-Play entregue à Equipa da Comandante Camacho de Freitas.