Tiago Li e Gonçalo Gomes disputam Open de França de Jovens

Os jogadores madeirenses Gonçalo Gomes (1.º de Maio) e Tiago Li (São Roque) participam no Open Internacional da França de Jovens em ténis de mesa, competição que se disputa entre amanhã e domingo, em Metz (França).

Os dois atletas começam a jogar amanhã a competição individual, com Tiago Li integrado no Grupo 11, tendo por adversários o espanhol Norbert Tauler, o suíço Mauro Scharrer e o francês Felix Lebrun. Já Gonçalo Gomes compete no Grupo 17, defrontando o espanhol Iker Gonzalez, o francês Bilal Hamache e ao mongol Bat-Ireedui Ganbaatar.

Para além da prova individual, este torneio pontuável para o Circuito Mundial de Juniores tem ainda competições de pares e equipas.

Além da dupla madeirense, estão presentes na prova os atletas continentais Samuel da Silva (Juncal), Célia Silva (Saint Dennis) e Raquel Martins (Ala Nun’Alvares).